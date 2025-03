La pareja ha salido reforzada y ahora están mejor que nunca: "Quiero casarme"

No obstante, Joel ha confesado el episodio que vivieron el día de Navidad: "Fue un arrebato"

Álvaro reconoce que está "enamorado" de Mayeli y ella se rompe al descubrir que ha tenido contacto con Alba: "No lo sabía"

El paso de Andrea y Joel por 'La isla de las tentaciones' fue de lo más intenso. Ambos cayeron en la tentación. Joel lo hizo con Nataly, con quien se besó apasionadamente en el jacuzzi. Eso sí, no tardó en arrepentirse. Pero, para ese entonces, Andrea también se había besado con Borja.

Joel decidió pedir una hoguera de confrontación para reencontrarse con su novia y poder decirle lo que sentía cara a cara. Tras una lacrimógena y complicada hoguera, ambos decidieron marcharse juntos e intentarlo de nuevo. Pero, ¿habrán conseguido superar todo lo que ocurrió en República Dominicana?

Andrea y Joel recuerdan su paso por el programa

La pareja llegaba al reencuentro de la mano y de lo más sonriente. Sandra Barneda les daba la bienvenida y les entregaba la tablet para recordar cómo fue su paso por el programa. "Qué duro", decían sin dejar de apoyarse en ningún momento. "Me duele volver a revivir todo eso", añadía Joel.

Lo que pasó tras 'La isla de las tentaciones'

Tras vivir su hoguera de confrontación, Andrea y Joel decidieron abandonar el programa juntos. Pero Sandra Barneda no dudaba en preguntales qué ocurrió después. "Estamos unos meses bastante bien. Sí que es verdad que al cabo de un tiempo él como que se empezó a rayar y yo intentaba tirar más de él, pero él como que estaba más distanciado conmigo", respondía Andrea.

"Volví a ver cosas que no me gustaban, entramos en esa monotonía. Se fue apagando y eso me hizo actuar así. Hasta que llegó un momento que decidí que no podía más y me fui de casa. Fue un arrebato, soy muy impulsivo", contaba él. Y fue precisamente el día de Navidad, tal y como confirmaba ella.

"Ahora estamos súper bien. Hemos cambiado las actitudes. Ha mejorado la comunicación", aseguraba Andrea. "Me ha demostrado que me quiere y que lo que le pedía lo sigue manteniendo", añadía él.

Sus planes de futuro

Antes de despedirles, Sandra Barneda no dudaba en preguntarles por sus planes de futuro. Nada más escuchar su pregunta, ambos sonreían. "Quiero que me pida matrimonio, me quiero casar", respondía en primer lugar Andrea. "Sí que es verdad que dijimos que si superábamos 'La isla de las tentaciones' sí que nos empezaríamos a replantear un poquito más el futuro", añadía Joel.

Y es que la pareja tiene claro que esta experiencia les ha reforzado: "Yo allí me he dado cuenta de que estaba enamorada de Joel", decía Andrea. "Ahora expresa mucho más, demasiado incluso", bromeaba él.