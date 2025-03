Ana y Fran, Montoya y Anita, Eros y Bayan, Andrea y Joel se ponen ante Sandra Barneda y cuentan cómo está su relación

¡Descubre todo lo que ha pasado fuera en estos tres meses desde que se fueran de República Dominicana!

Avance | Sthefany y Tadeo y Gerard y Alba se reencuentran tres meses después

El reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8' ha llegado, después de todas las experiencias vividas en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña' de las parejas que entraban para poner a prueba su amor y que, ahora, tres meses después de que se apagara la hoguera, han vuelto a ponerse frente a Sandra Barneda para contar cómo se encuentra su relación en este momento y si siguen o no juntos.

Bayan y Eros no son pareja: ¿qué paso con Rubén Torres?

Bayan y Eros se reencontraban, entre reproches y emociones, confesando que igual que se marcharon de la hoguera final rompiendo su relación, todo ha seguido igual y nunca han intentado volver. Y, aunque no faltaban tensiones cuando volvían a verse, ambos terminaban protagonizando un emotivo momento frente a Sandra Barneda en el que limaban sus asperezas y se deseaban lo mejor.

Pero ella si quiso marcharse de República Dominicana con Rubén Torres para conocerle fuera, con el que confesaba que tras dos días de contacto al llegar a España, él le pidió que no volvieran a hablar y no recibió muchas explicaciones sobre esto, lo que resolvía en este reencuentro con el soltero en 'LIDLT'.

Anita y Montoya lo volvieron a intentar, pero él decide en el reencuentro que se "den un tiempo"

Montoya y Anita llegaban tres meses después con mucho a sus espaldas, con muchos vaivenes en su relación con Manuel de por medio tras salir solos de la isla. Él confesaba que volvieron a intentarlo: "Nos dimos un tiempo, pero duró poco porque la amo. Me fui a Barcelona e instalarme con ella, pero de nuevo me encuentro con la misma situación, vuelven los reproches". Y aseguraba que llegaba al reencuentro a encontrar respuestas de lo que ha pasado con Manuel y así ver si quiere continuar o no apostando por su relación.

Anita aseguraba que salió de la isla "enamorada de Montoya", pero que siguió conociendo a Manuel pese a que fue a buscar a Montoya: "Mi prioridad siempre ha sido él, lo volvemos a intentar fuera, llegamos a estar bien, pero otra vez mal". Uno y otro se explicaban y con la entrada de Manuel al reencuentro y que contase lo que ha vivido estos meses fuera mientras lo estaban intentando: "Me decía que todas las noches se acordaba de mí". Montoya tomaba una rotunda decisión pese a que ella aseguraba que no le importa nada Manuel: "Tengo que quererme a mí mismo y que me demuestre. En estos momentos, quiero estar conmigo mismo". Saliendo de nuevo solo del reencuentro, como lo hizo de la hoguera.

Álvaro se enamoró de Mayeli al salir de 'La isla de las tentaciones' y Alba está soltera

Álvaro y Alba, después de todo lo que pasaron en República Dominicana y salir solos de 'LIDLT' contaban a Sandra que tuvieron encuentros fuera. "Nos acostamos, estuvimos unos días viviendo juntos, pero me saturé y le dije que me iba. Ya dejamos de hablar", confesaba ella. Como también que sabe que está con Mayeli, soltera del programa, lo que este confirmaba en su encuentro junto a la propia Mayeli: "Estoy con ella, me siento enamorado".

Además, Alba llegaba a confesar que tuvo rechazo por Borja después de todo al sentirse mal por todo lo que ocurrió y que está soltera: "Hemos hablado un par de veces, pero no ha llegado a nada, no me veo preparada para tener nada con nadie".

Andrea y Joel siguen juntos

Andrea y Joel entraban juntos al reencuentro, como se fueron de su hoguera de confrontación. Ambos relataban que no todo ha sido fácil fuera entre ellos: "Volvimos a entrar en esa monotonía". Lo que hizo que Joel decidiera que no podía más: "Me fui de casa el día de Navidad, fui un arrebato". Pero todo se volvió a arreglar entre ellos, como contaba ella: "Estamos muy bien, han cambiado las actitudes, ha mejorado la comunicación".

Ana decide dejar a Fran en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

Ana y Fran llegaban juntos al reencuentro de 'La isla de las tentaciones', de la misma manera que salieron de República Dominicana, pero ella aseguraba estar "decepcionada" con él con todo lo que ha pasado fuera: "Veo que ya no soy la misma persona, estaba muy enamorada, han pasado cosas estos tres meses".

Ellos relataban que Fran se enteró antes de entrar a 'La isla de las tentaciones' que ella le fue infiel, pero a pesar de salir bien de República Dominicana, a él le entraron las dudas al volver y, después de dejar a Ana comenzó a conocer a Gabriella, la que contaba más detalles de lo que pasó entre ellos fuera. Y ahora, a pesar de que lo estaban intentando retomar la relación, Ana se sinceraba ante Sandra Barneda de que no está bien y que "no sabe si quiere estar con él", algo por lo que decidía tomar una decisión: "No quiero estar con él, no sé si estoy enamorada". Por tanto, la pareja salía rota del reencuentro.