"Montoya me hace una gracia tremenda, me parece un personajazo, así que igual si me pilla algún día en casa sí que lo voy a ver", ha comentado la modelo, que conoce personalmente al exnovio de Anita Williams porque se encontraron en la capital: "Coincidimos en un hotel aquí en Madrid y la verdad es que estuvimos hablando un rato y me pareció graciosísimo".