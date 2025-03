Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' , Sandra Barneda conectaba con los concursantes en directo para hablar sobre cómo están yendo sus días de convivencia y de superviviencia , en la que han conseguido pescar mucho, pero todavía no han podido hacer fuego.

"He visto que el grupo te ha hecho el gran pescador y sé que tu padre te enseño a pescar, ¿qué te diría tu padre?" , le preguntaba Sandra Barneda directamente a Pelayo , lo que hacía que este se rompiese: "Lloro todos los días, jod*. Es que ayer justo fue su cumpleaños y me acordé mucho de él".

El que confesaba que siente que "a sus padres no les ha dado muchas alegrías" y que la pesca, cuando era pequeño, es una de las pocas cosas que compartió con su padre: "Él veía en mí que algo se me daba bien".

"Como ayer fue su cumpleaños, ¿por qué no le dedicas unas palabras directamente a su padre?", le decía Sandra Barneda y este le lenaba un bonito mensaje, entre lágrimas: “Papi, ya sabes que para mí eres un héroe, que te construiste desde cero. Tengo muy presente siempre los consejos que me das, sobre todo: 'Para atrás ni para coger impulso', esa es la frase que más me gusta".