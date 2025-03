Todo ha ocurrido durante la parte exclusiva de mitele PLUS: no te lo pierdas

El concurso de Terelu Campos en Honduras está generando opiniones de todo tipo. La famosa colaboradora acudió a Cayos Cochinos con una misión: superar los 21 días de su hermana en el concurso, y por el momento su paso por el programa no está dejando indiferente a nadie. Choques, confesiones de todo tipo... En el plató de 'Supervivientes', durante la parte exclusiva de mitele PLUS, Alexia Rivas se ha mostrado crítica con la la hermana de Carmen Borrego. Y esto ha generado un choque entre la periodista y Carmen Borrego, defensora de su hermana y presente también en plató.

Alexia Rivas señalaba que está viendo a los concursantes "un poco flojos en supervivencia", en parte por el tema del fuego: "En muchísimas ediciones la gente está horas y horas intentando hacer fuego. Yo me acuerdo que en mi edición estuvimos 28 días sin fuego porque no nos dejaban hacerlo porque estábamos en un barco. Pero están en una playa. Que se pongan las pilas". Carmen Borrego recordaba que en la playa "está todo mojadísimo", lo que dificulta mucho las cosas, tras lo que Alexia Rivas aseguraba que "Terelu no está haciendo nada, está ahí como en Benidorm. Está en el 'Beach Club', está mirando al cielo".

"¡Para ti las Campos no hacemos nada en ningún lado! ¡Eso ya lo tenemos claro!", exclamaba Carmen Borrego, visiblemente cabreada con las palabras de la periodista y colaboradora de Telecinco. Además, le echaba en cara a Alexia que siempre les llame "muebles" cuando ella y su hermana han afrontado aventuras de este tipo: "Es que no está haciendo nada. Yo la he defendido muchas veces. Pero se os olvida cuando hablan bien de vosotras, pero cuando hablan mal sacáis las uñas. Los demás no son sirvientes ni criados de Terelu Campos".

El choque entre Carmen Borrego y Alexia Rivas

Y es que lo que más le fastidia a Alexia Rivas es que se trate a Terelu de manera diferente cuando "todos deben de estar en igualdad de condiciones, te llames como te llames". Mas adelante, las dos protagonizaban un tenso choque en plató: Alexia Rivas le reprochaba a Carmen Borrego que se haya escudado en la edad de su hermana "para decir que la tienen que ayudar, y ahora que no te conviene, no te escudas en la edad".