La reacción de Eros a la pregunta sobre una posible reconciliación con Bayan

Aunque las cosas no salieron como quería: Torres no accedió a tener una relación con ella. Pero con Eros la relación estaba ya completamente terminada. En la hoguera final, él dijo: "Me quiero ir solo, Sandra. Me tengo que encontrar a mí mismo, recomponerme, estar bien conmigo mismo y así poder estar bien con otra persona. Si no estoy bien yo, no podré estar bien con nadie". Entre llantos y palabras de despedida, pusieron punto final a su noviazgo.