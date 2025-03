Momento en el que Jorge Javier Vázquez reaccionaba a las palabras de la concursante desde el plató: "Siento decirte que, en estos momentos, no ha sido muy apropiado tu aplauso al equipo de 'Playa Furia', pero bueno, no ha sido muy oportuno".

"Vamos a administrar mejor los aplausos , vamos a tomarnos en serio el concurso porque si no el apluso pierde todo efecto. Estamos en este momento, aceptamos lo que ha pasado... cargamos con lo que hemos hecho y aceptamos"

Tras esto, el presentador bromeaba con esto: "Se ha quedado buena noche, Makoke está cabreada conmigo tambien". Pero la superviviente aseguraba que no: "Para nada, en absoluto, si te ha parecido mal el aplauso me parece fenomenal, yo he hecho lo que creía".