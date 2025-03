Makoke no puede evitar romperse al acordarse de sus seres queridos

"Estaba bien con respecto a mi novio, pero sabiendo lo que me queda, me da mucha pena", asegura

El primer enfrentamiento entre Terelu Campos y Makoke desata la tensión en la playa: "Tú no estuviste a la altura"

Makoke, en sus primeros días en 'Playa furia' desde que comenzase su aventura en 'Supervivientes' tras saltar del helicóptero, ha tenido un gran bajón al acordarse de sus seres queridos y no ha sido el único.

La concursantes aseguraba estar "un poco triste" y no podía evitar romperse en la playa, donde recibía el apoyo de sus compañeros. "En cuanto se me va la cabea a Madrid es horrible", aseguraba Makoke, entre lágrimas.

La que explicaba que le hace estar así "la falta de estar con ellos y no saber si están bien", algo de lo que prefiere no hablar porque se emociona: "Prefiero no hablarlo". La que hacía una mención especial a su pareja en este complicado momento: "Estaba bien con respecto a mi novio, pero sabiendo lo que me queda, me da mucha pena".

El enfrentanmiento de Makoke con Terelu

Cuando Makoke confesaba a Terelu que no está bien porque "echa mucho de menos" a sus seres queridos, la respuesta de Terelu: "Sois un coñ***. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? Si está en la p*** gloria. Es que no puedo con eso. Por cinco días... Como si fueran un bebé. Yo no la echo de menos porque ella está bien". Hacía que fuerza creciendo la tensión, como con la pregunta de Terelu sobre su novio a su compañera.