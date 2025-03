Gala recrimina un comentario de Samya con sus compañeras y ambas escuchan sus palabras en palapa

La palapa de ‘Supervivientes’ se ha abierto durante la gala, donde se han abordado algunos de los conflictos que se han vivido en los últimos días, entre los comentarios de Gala sobre Samya que desataba la tensión entre ellas en directo.

Un comentario de Samya sobre las ‘influencer’ no gustaban nada a algunas de las supervivientes, entre ellas Gala, que hablaba sobre ella con sus compañeras: “Es una insegura y no tiene la suerte de haber tenido a otras mujeres que le hayan acompañado en la vida”.

Ambas podían escuchar esto en la palapa junto a sus compañeros y estallaba la tensión entre ellos. "Voy a seguir diciendo lo que pienso sin ningún filtro", decía Samya, que se dirigía directamente a Gala: "La que ha venido a buscar disucisón conmigo has sido tú, solo he dado mi opinión sobre un tema. Me gusta la gente que va de frente, eres una metemierda".

Gala respondía a las palabras de Samya: "Fuíste ofensiva, si tienes algo que decirnos que sea de frente, falsa, tienes doble discurso". Montoya, que vivía esta dicusión en medio de ambas, reaccionaba: "Si volvéis, me avisaís que me cambio".

Anita salta en defensa de Samya en su discusión con Gala

Anita, al escuchar a sus compañeras, no dudaba en decir algo: "El comentario menos ofensivo que he escuchado ha sido el de Samya, pero vosotras decir que muy mal lo ha tenido que pasar esta chica para no tener a nadie, yo no me conozco tu vida y te digo que sí que lo ha pasado muy mal y que con esas cosas no se juegan".