Rosario Matew era la elegida pro su grupo ‘Playa Furia’ para no participar en ninguna de las dos pruebas que, disputaba su grupo de recompensas y penitencias , algo que ella misma explicaba.

Al ver a sus compañeros ya agarrados a las columnas encima del mar, Rosario reaccionaba: “Me sabe mal no estar yo ahí”. Algo por lo que Laura Madrueño le preguntaba: “¿Por qué te han dejado a ti fuera en las dos pruebas?”

“Ayer probé, por primera vez, el cangrejo hecho en el fuego y me sentó fatal, desde entonces tengo una indigestión que no dejo de ir al baño, que no descarto en cualquier momento tener que echar corriendo al baño porque…”, explicaba Rosario Matew desde la playa, mientras sus compañeros ya luchaban por aguantar el mayor tiempo posible en la prueba.