Kiko Jiménez y Suso opinan de los celos de Anita con Gala: "No le queda otra..."

Gala y Montoya se han convertido en uña y carne en Honduras , y Anita Williams no parece estar conforme con esto. La reciente ruptura entre el sevillano y la ex participante de 'La isla de las tentaciones' está aún muy presente, pues ambos han confirmado seguir enamorados el uno del otro.

La realidad es que tras experimentar esa ruptura tan dolorosa, los dos han llegado a la conclusión de que no pueden estar juntos, pero lo que Anita no se esperaba era ver como su ex pareja comenzaría a tontear con una de las concursantes de 'Supervivientes'.

Durante estas primeras semanas de convivencia en Honduras, Gala y Montoya han dejado ver su complicidad. En un momento dado, ella le empezaba a dar un masaje al andaluz: "Bueno, sin crema es un poco raro", aseguraba Gala. "Ahora nos echamos crema", subrayaba el andaluz. Gala hablaba sobre Montoya junto a alguna compañera de playa comentando lo que siente y sus sensaciones: "Las pocas imágenes que había visto de él lo había visto destruido, sufriendo, al pobre... y no me imaginaba que iba a ser tan divertido", aseguraba.

Anita Williams ha dejado ver sus celos en más de una ocasión, pues se ha mostrado muy distante de su ex pareja y ha reconocido no aguantar su tonteo.

