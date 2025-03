La última gala de 'Supervivientes' ha estado cargada de emociones… ¡y de celos! La actuación de Anita en las durísimas pruebas del reality no solo ha sorprendido al público, sino que también ha provocado reacciones inesperadas tanto en el plató como en la isla. ¿El más afectado? Montoya, su exnovio y compañero de concurso , que no parece estar llevando nada bien el éxito de la joven.

Bárbara Rey ha regresado a la televisión por la puerta grande. Lo más jugoso de la noche de la gala del martes llegó poco después, cuando Bárbara reveló en exclusiva para esta web quién es su concursante favorito de esta edición: "Obviamente me gusta muchísimo..." Pero, como siempre, Bárbara no se mordió la lengua y también dejó claro quién no es santo de su devoción: "No me gusta nada, habla mal de todo el mundo". ¿Quieres saber quienes son? ¡Dale a PLAY!