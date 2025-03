La colaboradora se ha cogido un tremendo enfado después de que la defensora de Makoke le recuerde el pasado amoroso de su novio Tony con la concursante

Makoke y Tony se conocieron durante su convivencia en 'GH VIP': ambos mantuvieron una relación de casi un año

La nominación de Makoke durante la pasada gala de 'Supervivientes 2025', sumada a la de Carmen Alcayde, Rosario, Makoke y Koldo, ha traído mucha cola. También en el plató del programa de Telecinco, con distintas opiniones al respecto y generando todo tipo de reacciones. Arantxa de Benito, íntima amiga de Makoke y defensora de la concursante, ha 'sacado uñas y dientes' por ella en estos momentos quizás difíciles para ella. Algo que no ha hecho Marta Peñate, quien le ha propinado un tremendo "azote" asegurando que "estorba" en Honduras. A su vez, un comentario de Arantxa recordando a Marta Peñate el pasado amoroso de Tony Spina con Makoke ha provocado un tenso choque entre los dos.

Arantxa de Benito aseguraba sobre la nominación de su amiga que "todos los concursantes se habían puesto de acuerdo para nominarla". Además, no entendía que le dijeran en Honduras que hay que explicarle las cosas dos veces, cuando Makoke puede tener cosas que los otros concursantes no tengan y viceversa. "No me parece justo que haya salido nominada", añadía.

El "azote" de Marta Peñate a Makoke

Marta Peñate aseguraba, de manera irónica, que "la vida es así" y que a ella no le ha gustado tampoco salir nominada cuando ha concursado en su pasado. "Es lo que hay. Tienes que pasar por ahí", añadía. A su vez, la colaboradora de Telecinco soltaba un dardo a la concursante, después de recordar que ha estado con ella conviviendo en realities: "Me da pena decirlo, pero Makoke estorba", ha señalado Peñate, para añadir que "ella siempre quiere ayudar pero siempre acaba estorbando más que ayudando".

Sandra Barneda no daba crédito: "Marta, le has pegado un azote a Makoke". Y bromeaba: "Te vas a pasar al lado oscuro". Marta Peñate repetía de nuevo lo de que estorbaba y Arantxa defendía a la ex de Kiko Matamoros asegurando que tiene mucho que aportar pero que todavía no se le ha visto al 100%: "Cuando alguien ha tenido algún problema emocional, ¿quién ha tendido los brazos?".

"Compartiste babas con Makoke"

Más adelante, Arantxa le recordaba a Marta Peñate el comentario sobre Makoke señalando que "estorbaba", mostrando su disconformidad, y le lanzaba un directo dardo aludiendo al pasado amoroso de su novio Tony Spina con Makoke: "Me acabo de dar cuenta que tuvo babas compartidas. No me acordaba de esto".

Marta Peñate no la escuchaba en un primer momento y tras descubrir lo que le había dicho, la novia de Tony estallaba: "Ya quisiera Makoke haberse comido las babas que me he comido yo, de verdad". Arantxa le indicaba que había notado en ella cierto "tono despectivo" hacia su gran amiga y Marta Peñate se mostraba contundente: "Te lo voy a decir claramente. Makoke no me cae ni mal. Pienso que en el fondo es hasta buena tía. Lo de las babas compartidas refiriéndote a mi novio porque ha estado con Makoke no pinta absolutamente nada, más que nada porque en vez de novios fueron amigos, hablando claro. Fueron casi amigos, se llevaban bien y punto".