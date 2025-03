Las dudas de los colaboradores con Manuel y Samya: "Actúa de una forma excesivamente caballerosa..."

La caballerosidad de Manuel González con Samya en Playa Misterio ha generado un 'run run' entre los seguidores del programa. A pesar de que el ex participante de 'La isla de las tentaciones' mantiene una relación con Gabriella en la actualidad, algunos dudan de su fidelidad y apuntan a que este podría estar tonteando con Samya.

Ambos han mostrado tener una gran complicidad durante esta semana, los dos se apoyan y Manuel ha tenido más de un gesto generoso con Samya, quien no duda en agradecérselo.

"De momento no veo nada, los dos son muy espontáneos. Samya a veces es insoportable y me gustaría verla reencontrándose con Gala", explica Miguel Frigenti. Sin embargo, Kiko Jiménez parece dudar de las intenciones de Manuel González: "Le veo muy caballero, en exceso quizás. Lo mismo es su forma de conquistar y no nos estamos dando cuenta", asegura el colaborador.