Joshua, sobre Makoke: "Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero"

Makoke estalla ante la acusación y apunta a Laura Cuevas: "Le conté que tenía dos barritas de proteína, pero las dejé en el hotel"

Durante el 'Oráculo de Poseidón' más tenso de esta edición de 'Supervivientes', el robo de unas lentejas que muchos creían que ha sido Anita, hacía saltar a Makoke en defensa de su compañera y esto terminaba con Joshua lanzando una acusación sobre ella que Laura Cuevas confirmaba.

"Tú no me vengas a señalar, tú precisamente que eres la que más tienes que callar en la playa", le decía Joshua enfadado a Makoke y ella pedía que lo aclarara. "Makoke ha incumplido las normas del programa", aseguraba él y Makoke no daba crédito con esto: "¿Yo he incumplido las normas?"

Sandra Barneda pedía "información sobre esto" a Joshua ante "la grave acusación" lanzada hacia Makoke y este se explicaba: "Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero".

"Me parece de muy mal gusto", reaccionaba Makoke y se dirigía directamente a Laura Cuevas: "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality". Y explicaba por qué decía esto a su compañera: "Le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad".

"El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que lleváis, es prácticmanete imposible que coléis ni una almendra y mucho menos una barrita. Pero, evidentemente, el fallo humano existe y no hay nada imposible", entonaba Sandra Barneda.

Aún así, Laura Cuevas aseguraba que Makoke le contó estando en la playa que "metió en su plumífero dos barritas de proteína y que se las comió en la primera lluvia", apuntando algo: "Además, acompañando esas dos barritas iba un cartel que ponía 'te quiero' por si se la pillaban decir: 'Esto me lo ha metido mi hijo y no lo sabía". Y, sin dudar, juraba que Makoke le contó esta historia.