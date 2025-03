En un momento dado de la conversación, Anita ha roto a llorar y Montoya se ha emocionado: te contamos todo al detalle

Anita le reconoce a Montoya que sacó su lado "más rabioso" cuando este defendió a Gala en directo tras el robo del coco

Todo lo que no se vio tras la brutal discusión que hubo por la recompensa: "Habéis quedado retratados"

Montoya y Anita han protagonizado en las últimas horas en Honduras una de sus conversaciones más sinceras y profundas desde que la aventura de ambos comenzó en 'Supervivientes' y tras la brutal pelea que tuvieron hace escasos días en la palapa. Los dos exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' hacen vida por separado en sus respectivas playas. Por un lado está Anita, que ha sido la señalada por su grupo en el último robo que ha tenido lugar en 'Playa Calma'. Por otro lado está Montoya, muy implicado en todos los asuntos que ocurren en su playa y que forma un 'minigrupo' con Carmen Alcayde en 'Playa Furia' un poco al margen del resto de compañeros.

"¿Habéis comido bien?", le preguntaba Montoya a Anita en la frontera que separa una playa de otra. Anita lo negaba y le preguntaba si había visto lo bonito que estaba el atardecer. Ambos lo miraban y disfrutaban de las preciosas vistas que deja en más de una ocasión Honduras y su playa. Era en ese preciso momento cuando Montoya se sinceraba: "Mira, ya está. Al final, creo que me he levantado en otro mood".

Y es que Montoya ya está harto de los malos rollos y cree que lo mejor es dejar eso de lado y centrarse en sobrevivir e intentar disfrutar de la experiencia: "No sé lo que estaremos aquí, pero yo creo que hay que llevarnos lo mejor posible. No puedo olvidar lo que he sentido por ti y lo que nos hemos querido en un año. Aquí, evidentemente, puedo estar más cerrado al amor y con más desconfianza, pero yo el cariño te lo tengo".

Además, Montoya le confesaba a Anita que le ha perdonado la gran mayoría de cosas: "Nunca te he echado en cara nada... ¿tú me reconoces que cuando te pones orgullosa se te va la boca e intentas molestarme? ¿Sin sentir las cosas?". Anita matizaba que no es por orgullo, sino por rabia, como ocurrió cuando defendió a Gala: "Ahí salió la Anita rabiosa".

Anita y Montoya se emocionan