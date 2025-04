En ese vídeo ha arremetido de nuevo contra Gala: "En este programa no tardan en caerse las caretas y eso es lo que le ha pasado a Gala. ¿Ella no era la defensora de las girls [chicas]? Porque para ser la defensora de las girls solo la he visto discutir con mujeres y criticando a mujeres. Y luego como no le ha funcionado el carpetazo con Montoya ni con Damián ahora se ve desmotivada y quiere irse". Pero, sobre todo, ha cargado contra Koldo, al que ha acusado de tener una doble cara.