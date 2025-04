Frente a estas acusaciones, María ha querido dar un paso al frente y reivindicar la verdadera personalidad de Koldo , ofreciendo una visión completamente opuesta a la que circula en el plató. Su intervención no solo defiende su inocencia frente a las sospechas, sino que también intenta frenar el juicio público que, según ella, no tiene en cuenta quién es realmente Koldo fuera del concurso. ¡Dale play y no te pierdas las palabras de su defensora en exclusiva!

Mientras tanto, los colaboradores del programa ya han dado su veredicto sobre el cambio de actitud del cocinero en exclusiva para esta web: Carmen Borrego: "Koldo al principio me encantaba, pero le estoy viendo una doble cara". Miguel Frigenti: “Falso, no va de cara”. Rosa Benito: "Está más centrado en lo de fuera que en lo de dentro, y así no se puede estar". Alexia Rivas: “Su físico de ‘abuelo’ le da ventaja, y eso no es justo”. Suso: "No creo que sea un estratega como tal".