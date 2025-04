Alexia Rivas y Suso Álvarez revelan en qué playa de 'Supervivientes' vivirían: "Cuanta menos gente mejor..."

Creo que tengo menos posibilidades que nunca de irme porque Anita es un desastre... Y Montoya está ahí, se han traído problemas de casa. Esta vez lo tengo más fácil. Me quedo. Aunque no sea a la primera, a la segunda seguro”, expresaba Koldo

Unas palabras, consideradas por muchos como prepotentes, han hecho tambalear la imagen pública de Koldo. Mientras tanto, los colaboradores del programa ya han dado su veredicto sobre el cambio de actitud del cocinero en exclusiva para esta web: Carmen Borrego: "Koldo al principio me encantaba, pero le estoy viendo una doble cara". Miguel Frigenti: "Falso, no va de cara". Rosa Benito: "Está más centrado en lo de fuera que en lo de dentro, y así no se puede estar". Alexia Rivas: "Su físico de 'abuelo' le da ventaja, y eso no es justo". Suso: "No creo que sea un estratega como tal".