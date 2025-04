En 'Supervivientes' hay pruebas de equilibrio, de fuerza, de resistencia… pero hay una que no se ve y que es clave para sobrevivir en la isla: ¡dormir! Sí, sí, como lo lees. Porque cuando no hay cama, ni colchón, ni silencio, ni sombra, ni nada, cerrar el ojo se convierte en una auténtica misión imposible .

Y si no, que se lo digan a Beatriz Rico, que tuvo que decir adiós a la aventura tan solo 72 horas después de aterrizar en Honduras. ¿El motivo? No podía dormir: “Tengo el sueño muy ligero y aquí las condiciones son extremas. No duermo nada, me siento muy mal”, contaba entre lágrimas. Un abandono que deja claro que, sin descanso, ni cuerpo ni mente aguantan el ritmo de la isla.