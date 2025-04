Los colaboradores opinan tras la expulsión disciplinaria de Álvaro y Bayan: “Parece mentira que...”

La decisión no ha dejado indiferente a nadie y ha generado un gran revuelo también entre los colaboradores del reality , que han opinado en exclusiva para esta web sobre lo ocurrido. En general, consideran que la expulsión era “necesaria” y que “marca un precedente claro sobre los límites de convivencia en el programa” . Algunos apuntan a la presión acumulada dentro del vecindario como uno de los detonantes del conflicto, pero coinciden en que el comportamiento fue injustificable . No te pierdas la opinión tajante de Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Maika. ¡Dale a play!

Un reality como 'Los vecinos de la casa de al lado' siempre trae grandes sorpresas. Son muchos los protagonistas que se enfrentan a fantasmas del pasado o incluso ex parejas. Las tramas están aseguradas, y en esta edición, Mayeli, Álvaro, Alba y Gerard no han parado de generar contenido con sus historias de amor y desamor. ¿Te imaginas convivir con una ex pareja? "Yo soy valiente, puedo convivir con mi peor enemigo. El problema real lo tendría él", explica Kiko Jiménez cuando le preguntamos por una supuesta convivencia en los apartamentos. Miguel Frigenti, sin embargo, no se ve capaz: "He acabado fatal con ellos, soy muy pasional y acabaría mal", asegura el colaborador.