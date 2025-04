La repesca del vecindario ya tiene a sus protagonistas: Gerard y Mayeli se enfrentan cara a cara por la última plaza en juego para regresar a la competición. Tras semanas intensas de convivencia, pruebas y emociones, ambos buscan una segunda oportunidad … pero no todos están divididos.

En exclusiva para esta web , los colaboradores han dado su opinión y no dejan lugar a dudas: tienen clarísimo a quién prefieren de vuelta , y desde luego, sus declaraciones no pasan desapercibidas.

En esta edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', los verdaderos protagonistas no son los fantasmas del pasado ni las ex parejas... sino los conflictos entre vecinos. Las tensiones típicas de una comunidad han saltado a la pantalla, dejando claro que convivir bajo el mismo techo no es tarea fácil.