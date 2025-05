El superviviente confiesa no recordar qué metió en aquella maleta que un día hizo con ilusión para viajar hasta Honduras. La misma ilusión que le ha hecho ver sus zapatillas o su "vieja bolsa" en la que no tiene nada, pero eso no le importa. Dentro tiene otra maleta que, al sacarla, le permite ver su perfume. Koldo se lanza a por él emocionado y reconoce haber echado de menos "oler a algo rico".