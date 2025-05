Finalmente Koldo es el expulsado de la noche y la emoción se ha apoderado de él, quién ha dedicado unas infinitas palabras de agradecimiento: " Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo".

Además, el concursante comenta que "haber estado dos meses días es la leche. Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante. Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas...esto es un juego".