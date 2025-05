Lara Dibildos y Álvaro Escassi tienen un hijo de 18 años en común , también llamado Álvaro, y, por él, mantienen una estupenda relación pese a que no son pareja desde hace años. Es por eso que no sorprende que la amiga de Terelu Campos le haya mostrado públicamente su apoyo en su concurso en 'Supervivientes 2025' .

En el último evento al que ha acudido, ha declarado que su ex "está bordando" el concurso y que espera que llegue, como mínimo a la final , aunque a ella le gustaría que se convirtiera en el ganador de esta edición. Lara ha destacado que su buena relación es gracias a que ambos han hecho por llevarse bien y que el tiempo ha jugado su papel: "Si después de 18 años no lo hubiéramos superado sería raro".

Ha añadido que no solo es un gran superviviente, sino también una gran persona que ha madurado mucho. "Me encanta lo que has madurado y, además, es que estás buenísimo con 50 años, ¡tenía que decírtelo! Creo, además, que estás mejor que cuando estabas conmigo. ¡Te deseo mucha suerte, que sabes que te quiero!", ha sido lo que Lara Dibildos ha dicho cuando le han pedido que le envíe un mensaje a Escassi.