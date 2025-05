A su regreso de la romántica cita, Anita y Montoya se reencontraban con el resto de supervivientes en Playa Furia. Su sonrisa les daba alguna pista de qué tal lo habían pasado, por lo que las indirectas no tardaron en llegar. Cambiando de tema, la catalana les cuenta cómo pudieron pasar la noche juntos en Cayo Paloma y esto fue gracias a que mantuvieron el secreto de que Manuel iba a recibir otra visita a parte de la de su hermana: la de Gabriella .

No obstante, a Carmen Alcayde solo le interesa una cosa: "¿Hubo beso?". El sevillano no se lo piensa dos veces y decide mentir a su mejor amiga en la isla: "No ha habido nada de eso", le niega Montoya. "Ha habido una conversación importante de la situación actual", asegura.