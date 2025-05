Sin embargo, no todo fue positivo. Cuevas atravesó momentos muy duros, como la inesperada expulsión que, más tarde, fue anulada por sorpresa. “Lo del parásito ya fue la guinda del pastel”, confiesa la concursante entre risas , recordando el giro de guion que la convirtió en la primera “parásita” de la edición. Fue obligada a vivir aislada en una pequeña plataforma de madera , completamente dependiente de sus compañeros incluso para comer. “Muy bien, no suena tan mal”, respondió en directo con una sonrisa irónica, aceptando la penitencia con una entereza inesperada.

La hija del que fuera mayoral de Cantora fue en su momento la menos votada por la audiencia, pero el abandono de otro concursante la devolvió al juego . Su nueva condición no le permitió participar en las pruebas ni moverse de su plataforma, provocando reacciones divididas entre los habitantes de Playa Furia, que debían decidir si cuidarla... o dejarla sin nada.

A nivel emocional, la concursante ha reconocido que el reality ha sido un punto de inflexión: “He llorado más que en toda mi vida junta. Yo no lloro nunca jamás” . En su carta al "yo" del futuro, le pedía disfrutar del programa al máximo y valorar lo que tenía . Hoy, al volver a leer esas palabras, afirma que ha cumplido ese deseo: “Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida”.

Pero el drama no terminó en Honduras. De vuelta en España, Laura rompió a llorar tras ver en plató un vídeo en el que su marido, Carlos Calderón, la acusaba de ser "mala persona", "desagradecida" e incluso "infiel" . "Estoy alucinando", ha dicho entre lágrimas. “No había dicho nada de él, y él se ha enseñado conmigo”.

La expulsión definitiva de Laura Cuevas no ha dejado indiferente a los colaboradores del programa, que han querido compartir en exclusiva para esta web sus impresiones sobre su salida y su papel en el concurso. Suso Álvarez ha sido tajante: “No me la he creído, ya incluso dudo de que todo lo que haya contado de Isabel Pantoja sea verdad”. El exconcursante y colaborador pone en duda tanto la autenticidad del concurso de Laura como su relato mediático previo.