"Pelayo y Damián seguirán siendo amigos fuera de 'Supervivientes'": los defensores de ambos apoyan su amistad

Pelayo y Damián están en un gran momento como concursantes. Ya le han pillado el truco, y juntos arrasan con las pruebas y se han convertido en un tándem de lujo, no solo para la audiencia, por el contenido que generan, sino para ellos mismos. No es lo mismo estar en una isla casi sin recursos solo, o a la defensiva con todos los compañeros, que hacerlo de a dos.

Sus estrategias generan amor y odio. Muchos colaboradores de 'Supervivientes' ven fatal sus maniobras, como la de no compartir las recompensas , pero otros los ven como unos verdaderos ganadores. Y el público también está dividido en este sentido: tienen fans y haters por igual.

“Ha sido un concurso serio donde he sido yo mismo”, nos ha dicho. Además, ha admitido que la convivencia no fue fácil con todos los compañeros. Durante la entrevista con Telecinco.es, Koldo desveló que hay una persona con la que no volvería a compartir experiencia: “Tiene muy mal carácter y su educación es muy distinta a la mía”, declaró con firmeza. Aunque dio el nombre de la concursante, para descubrirlo hay que ver el vídeo completo que acompaña esta noticia.