Los colaboradores de 'Supervivientes', sobre Pelayo Díaz: "Me gustó lo que dijo sobre ser déspota"

Supervivientes 13 MAY 2025 - 17:30h.

Pelayo cruzó el puente de las emociones hace solo unos días, y allí mismo compartió gran parte de la historia de su vida

El diseñador fue señalado como uno de los concursantes más polémicos de la edición, pero ¿ha cambiado la percepción de los colaboradores sobre él? ¡Dale play!

Los ex concursantes eligen a su idílico ganador de 'Supervivientes': "No tiene miedo y dice lo que piensa"

Pelayo Díaz se enfrentó a uno de los retos más complicados de 'Supervivientes', el puente de las emociones. El concursante pudo revivir algunos de los momentos más significativos de su vida, y terminó abriendo su corazón a la audiencia, que pudo conocerle más.

Desde el acoso que sufrió de pequeño hasta el éxito conseguido en su carrera profesional, estos fueron solo algunos de los temas de los que habló la pasada semana. Así como del fallecimiento de dos personas muy importantes para él: Bimba y David Delfín.

"Vengo de una familia no muy grande, somos pocos. No nací en una familia que lo tenía todo, trabajó duro para darnos todas las oportunidades que queríamos escoger. Estaré eternamente agradecido siempre a lo mucho que se empeñaron en nuestra educación. Hoy en día me doy cuenta de que las cosas no te las regalan. Gracias a la infancia que he tenido estoy donde estoy hoy", señalaba Pelayo.

Después de sus palabras en el puente de las emociones, hemos preguntado a los colaboradores de 'Vamos a Ver' por la imagen de Pelayo, ¿creen que ha cambiado su percepción sobre él después del puente? ¡Dale play!

Con el paso de las semanas la tensión ha ido aumentando en la playa, ya que son muchos los que quieren conseguir el premio. La falta de comida, de horas de sueño, unido a las tormentas y todo lo que han tenido que soportar los supervivientes durante estos meses, ha causado mella, y no se respira el mismo buen rollo que quizás había durante los primeros compases de concurso.

Hemos preguntado a Laura Cuevas, Koldo y Almácor por su justo ganador de la edición, pues ellos más que nadie saben quién es el verdadero superviviente, ¿quieres saber lo que dicen? ¡Dale play!