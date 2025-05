Laura Ceballo 20 MAY 2025 - 23:23h.

Joshua, Borja, Pelayo o Álex Adrover: uno de ellos ya está salvado

Joshua, Borja, Pelayo y Álex Adrover fueron los supervivientes que salieron nominados el pasado jueves durante la gala de 'Supervivientes'. Este martes, en 'Tierra de nadie', uno de ellos iba a convertirse en el concursante salvado y, por consiguiente, iba a librarse de la expulsión.

Después de que cada uno de ellos hiciera un breve alegato exponiendo a la audiencia el motivo por el que deberían elegirles para continuar en la aventura, Laura Madrueño inauguraba algo que nunca antes se había hecho en esta edición. El resto de concursantes iban a tener que posicionarse detrás del compañero que deseaban que fuera salvado.

Joshua recibía un único apoyo, el de Carmen Alcayde. Anita y Montoya se situaban detrás de Borja. Damián y Makoke lo hacían detrás de Pelayo. Y, por último, Escassi se posicionaba junto a su amigo Álex.

Una vez finalizados los posicionamientos, la presentadora daba comienzo a la esperada ceremonia de salvación. Tras desearles suerte, cogía su machete para comunicarles la decisión de la audiencia: "El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es... ¡Álex!".Acto seguido, se unía a él el segundo concursante que también continuaría nominado, Joshua.

Borja, muy emocionado

Borja o Pelayo. Solo un ode ellos iba a disfrutar del privilegio de salir de la palestra. "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Álex y Joshua en la expulsión definitiva de este jueves es... ¡Pelayo!". Por consiguiente, Borja se convertía en el concursante salvado.

"Muchas gracias. ¡Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi equipo y a toda la gente que ha perdido un segundo en apoyarme!", decía abrazándose a la presentadora. "Quería saber la opinión del público y cómo lo estaba haciendo. No siento que haya dado todo de mí, no estoy orgulloso del todo. Pensaba dar más de mí y no lo estoy dando. No quería irme con este sabor agridulce. Soy muy exigente. Lo he pasado por mi hijo, con la costilla, la cabeza... Creo que no lo estoy dando todo, pero esto me ha dado subidón y voy a darlo todo", decía muy emocionado y con la voz quebrada.