Laura Ceballo 21 MAY 2025 - 02:59h.

La pareja se abre como nunca antes y habla sobre su futuro: "Ojalá sea con ella"

Este martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', los concursantes se han enfrentado de nuevo al ya conocido 'Atril en llamas'. Todos ellos han repasado sus cuentas pendientes e incluso han tratado cara a cara sus conflictos. Pero, durante esta ceremonia, Carlos Sobera daba paso a un vídeo en el que Anita se sinceraba con Pelayo.

Durante su conversación, la exparticipante de 'La isla de las sensaciones' se abría como nunca antes y no dudaba en expresar sus sentimientos. Tras reconocer al diseñador que se consideraba una chica "sensible y romántica", pronto comenzaban a hablar de Montoya: "Puede ser, y lo digo a boca llena, que yo me podría morir a su lado", reconocía entre lágrimas.

Pelayo le preguntaba entonces si sentía que Montoya era el amor de su vida y ella no lo dudaba ni un momento: "Sí, por muchas cosas. Por muchísimas cosas", decía. Además, recordaba todas las cosas que han superado desde que se conocieron.

Y no solo eso. Anita llegaba a imaginarse lo que podría ocurrir en un futuro al finalizar su paso por el programa: "A lo mejor salimos y nos pedimos matrimonio al mes y medio. Igual que tener hijos, quiero tener hijos con él".

La reacción de Montoya

Tras finalizar el vídeo, Montoya se mostraba muy conmovido: "He de decir que lo más me ha emocionado del vídeo es ella. Sus palabras son la pura verdad. Al final, ¿qué te voy a contar? Yo lo quería todo con ella. Es la primera vez que me enamoré, la primera vez que he querido hacer una familia con alguien, tiene toda la razón", comenzaba.

"Yo sinceramente no sé ahora mismo lo que pasará. Yo sé lo que le he dicho, que si yo alguna vez vuelvo a intentar abrir el corazón y enamorarme, yo espero que sea ni la mitad de la mitad de lo que he sentido por ella. Eso creo que va a ser muy difícil superarlo y ojalá se pueda hacer con ella. Yo soy muy difícil y ella ha conseguido enamorarme. Lo que pido es que si el tiempo me ayda y puedo volver a enamorarme, sea como lo he hecho de ella o estar con ella y hacerlo todo", finalizaba entre lágrimas.