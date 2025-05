Laura Ceballo 28 MAY 2025 - 02:28h.

La colaboradora no ha podido evitar emocionarse en directo durante la gala de este martes

Este martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Bárbara Rey, colaboradora del programa, no ha podido evitar emocionarse en plató. Carlos Sobera se dirigía a Alejandra Rubio después de haber visto un vídeo de Terelu Campos recordando a su nieto. El presentador le preguntaba cómo era su madre como abuela y pronto caía en la cuenta de que Bárbara estaba especialmente emocionada.

"Bárbara, tú eres abuela. ¿Estás llorando, Bárbara? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?", le preguntaba. "Me emociono", comenzaba Bárbara, aunque apenas podía pronunciar palabra. "Es una noche un poco dura... Muchas abuelas... En fin. Estoy bien, te lo juro que estoy bien", decía mientras se sacaba las lágrimas con un papel.

El presentador le preguntaba entonces en quién estaba pensando: "A mí no me gusta esto que estoy haciendo ahora mismo, pero no lo he podido evitar, perdóname. Es una noche de abuelas y es una noche muy bonita", le respondía para acto seguido reconocerle que tenía "nostalgia".

Bárbara Rey, sobre su nieta: "La adoro"

Momentos más tarde, Carlos Sobera se preocupaba de nuevo por Bárbara, que aseguraba estar "mejor". No obstante, la colaboradora decidía abrirse con el presentador y confesarle el motivo de sus recientes lágrimas: "Es algo que yo no hablo nunca, sobre todo por respeto a mi nieta. Entonces bueno, yo la quiero igual que todas las abuelas", comenzaba.

Sobera le preguntaba entonces cuánto hacía que no la veía: "Hará casi un año. Creo que ella no se lo merece. Yo creo que no le deben privar. Sus progenitores no le deben privar de su abuela paterna ni de nadie de la familia", continuaba.

"No he hecho nunca nada ni he tomado ningún tipo de medida porque yo quiero que las cosas vayan bien. Pero no sé hasta cuándo aguantaré esta situación. Yo a mi nieta la adoro. No me gusta hablar, porque es pequeña. La quiero con toda mi alma y mi corazón", finalizaba.