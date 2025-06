Supervivientes 02 JUN 2025 - 23:38h.

Las imágenes que no se vieron de la última gala de ‘Supervivientes’: la expulsión de Damián y el enfrentamiento en la Palapa

La brutal sorpresa que se ha llevado Damián Quintero al verse por primera vez en el espejo tras salir de 'Supervivientes'

En el ‘Última hora’ de ‘Supervivientes’ hemos podido ver todas las imágenes inéditas de la última gala ‘Conexión Honduras’. Durante el programa no pararon de saltar chispas entre los supervivientes, Montoya y Anita contra sus compañeros.

En las imágenes que no se vieron durante la gala, y tras una tensa discusión en directo, Anita y Montoya continúan a la gresca contra sus compañeros. “Ahora resulta que esto es la mayoría, no pasa nada, ahora estamos de acuerdo, mañana no”, les recriminaba el ex de ‘La isla de las tentaciones’.

Damián, al escuchar a Anita, estallaba en la Palapa: “¿Tú eres consciente de que estamos hartos de tus formas y de como obras? Entonces, si tú no cambias, la gente te deja de hablar y punto. Ya estamos hartos de intentar hablar contigo de una forma correcta y educada cuando tú no lo haces nunca… estamos hartos de eso”.

“¡Madre mía! lo que cambia aquí la gente… ¿Una reunión para qué? Si al segundo hay otra, otra cosa. Al final somos nosotros los que queremos hacer…”, comentaba Montoya con Anita algo más relajados.

Pelayo, desconsolado tras la expulsión de Damián

Además, los supervivientes se enfrentaron a la expulsión sorpresa de uno de ellos. Ninguno se esperaba que Damián tuviese que abandonar el concurso para siempre.

Pelayo, como se puede ver en las imágenes inéditas, fue uno de los más afectados por esta pérdida. “No, no me he quedado solito, pero él era mi otra mitad aquí, mi hermano. Hemos estado desde el primer día juntos, desde el primer día”, le decía a Makoke que intentaba consolarle.

“Me alegro mucho por Alex, pero claro, es que Damián era mi apoyo, nos mirábamos y nos entendíamos. Estoy en shock, en shock… O sea, no me puedo creer que hayamos ido por última vez a pescar con él, que no voy a dar más paseos con él, no voy a volver... Si sé que él se va feliz, porque me lo dijo, si se iba, se iba feliz porque va a ver a su bebé y a su mujer, pero...”, reflexionaba Pelaya visiblemente afectado.