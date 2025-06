Pedro Jiménez 02 JUN 2025 - 23:44h.

"No sé cómo pude superar esa noche, lo pasé horrible...": el momento que Carmen Alcayde no olvidará por mucho tiempo

Carmen Alcayde salió expulsada hace apenas unos días de 'Supervivientes', puesto que entre medias hemos vivido una expulsión sorpresa trepidante y muy reñida hasta el final, saldándose con Damián Quintero como el elegido por la audiencia para salir de Honduras. Pues bien, la colaboradora ha reabierto su maleta. Esa maleta en la que guardó sus prendas y abalorios antes de pisar tierras hondureñas. Además, ha confesado un momento que no olvidará jamás de su paso por Cayos Cochinos.

Carmen Alcayde se mostraba exhausta tras abrir de nuevo su maleta: "¡Cepillo, cepillo!". Con cada cosa que veía, la colaboradora no daba crédito: "¡Y pijama! ¡Y una cama, en la que voy a dormir esta noche!". Además, hacía balance de algunas cosas que -menos mal- no se llevó a Honduras. A su vez, Alcayde gritaba de alegría al ver de nuevo su maquillaje y confesaba que este verano "no se maquillará".

Sin duda, ver de nuevo un desodorante le hacía especial ilusión: "¡Huelo bien!". Ahora, contamos las horas para que Carmen Alcayde regrese al plató de 'SV' y nos cuente qué es lo que más echa de menos de los Cayos y cómo ha sido su regreso a España y sus primeras horas fuera de Honduras.

La anécdota que jamás olvidará

Carmen Alcayde ha desvelado la anécdota que jamás olvidará: "Fue la noche que llegué a 'Cangrejolandia', a la última playa, que iban los cangrejos sin complejos, de seis en seis... lo pasé fatal. No sé cómo pude superar esa noche, lo pasé horrible. Ahora me da risa, pero lo pasé muy mal".