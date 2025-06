Pedro Jiménez 04 JUN 2025 - 23:56h.

La joven modelo se ha mostrado muy molesta: esto ha dicho durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Miguel Frigenti, contundente con Sthefany y su 'relación' con Maica en el vecindario: "¡Te aprovechas de ella!"

Maica ha reaccionado durante la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' al supuesto complot de Sthefany y Tadeo contra ella y Barranco: "No me ha gustado cuando miran a las cámaras... no he entendido ese fin", ha señalado la modelo al descubrir las palabras de Sthefany y Tadeo sobre ella en el vecindario.

Además, la modelo no entendía por qué Tadeo le dice por un lado una cosa y Sthefany, por otro lado, otra, algo que se veía reflejado a la perfección en el vídeo que acababan de poner.

Pues bien, Sthefany ha argumentado que todo eso ocurrió porque ella estaba cabreada y alterada y es por eso por lo que pudo decirle algo a Tadeo en un momento dado diferente a lo que le dijo a ella: "Muchas veces cuando me has pedido consejos no quiero parecer 'metemierda'...".

Por último, Sthefany dejaba claro que si tiene una opinión diferente de Maica a la del resto de España no significa que "sea un complot", aseguraba la concursante cubana después de que gran parte del plató se le echase en contra por esa 'doble actitud' que ha mantenido con Maica. Lo que está claro es que a la joven modelo no le ha sentado muy bien esto y así lo ha transmitido en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'.