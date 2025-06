Alexia Rivas opina sobre los supervivientes y revela sus favoritos para ganar: "Tengo una especie de amor/odio"

Alexia Rivas se sincera sobre su paso por 'Supervivientes' y revela cómo afectó a su familia, especialmente a su padre, además de compartir sus favoritos de la última edición, ¡dale play!

Entrevista con Alexia Rivas: "Me contratan para decir lo que pienso, no para quedar bien"

Compartir







Alexia Rivas ha vivido en 'Supervivientes' no una, sino dos experiencias muy distintas: primero como concursante en 2021, en una edición que la llevó al límite físico y emocional; y después, como “fantasma del pasado” en 2023, donde se reivindicó como superviviente y logró cerrar un capítulo personal pendiente. Hoy, en exclusiva para esta web, la periodista ha desvelado quiénes han sido sus concursantes favoritos de toda esta última edición, que ha seguido muy de cerca como colaboradora.

La participación de Alexia en 'Supervivientes 2021' no fue sencilla. Comenzó en el temido “Barco Encallado”, una localización especialmente dura, y desde el principio tuvo dificultades para adaptarse. Aun así, resistió 35 días en Honduras, llegando a Playa Destierro junto a Palito Dominguín y Lola Mencía, aunque terminó siendo la tercera expulsada definitiva. A su salida, declaró sentirse "feliz por haberlo intentado", aunque confesó tener una espina clavada: no haber podido saltar desde el helicóptero, una de las imágenes más icónicas del reality.

Dos años después, Alexia regresó a la isla como “fantasma del pasado”, esta vez junto a Ana María Aldón. Ambas se incorporaron temporalmente a la convivencia para dinamizar la recta final de la edición y compartir su experiencia con los nuevos concursantes. En esta ocasión, Alexia cumplió su sueño pendiente: el salto en helicóptero. Lo hizo emocionada, dedicándolo a su familia, sus amigos y a Ponferrada, su tierra natal. “Por fin he podido vivir el momento que tanto soñé. Ha sido emocionante”, confesó al aterrizar en la playa.

Alexia revela sus favoritos de esta edición

Actualmente, Alexia es una de las colaboradoras más cercanas del programa. En exclusiva para esta web, ha compartido sus favoritos personales de esta última edición. ¿Qué opina de Montoya? ¿De Anita? ¿Manuel? ¿Makoke? ¿Terelu? ¡Dale play!

Alexia Rivas habla de su participación en 'Supervivientes' y si iría a otro reality

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alexia rememora su paso por 'Supervivientes 2021' con honestidad brutal. “Que me tocara el barco fue lo peor, me pasaba el día vomitando”, nos cuenta. “Yo no daba para más, entre que soy muy delgada y no estaba en mi mejor momento”.

La periodista duró 35 días en la isla, comenzando en el grupo del temido Barco Encallado, una ubicación con condiciones extremas. Aunque resistió hasta Playa Destierro, fue la tercera expulsada definitiva. “Tengo la espinita de no haberlo vivido mejor porque me fue imposible ser yo misma”, reconoce. A pesar de la dureza, tiene claro que Supervivientes ocupa un lugar especial en su vida: “Es mi reality favorito”. DALE PLAY

"Mi padre me dejó de hablar porque...": Alexia Rivas habla de sus relaciones personales antes y después de 'Supervivientes'

Alexia Rivas relata que su decisión de acudir a 'Supervivientes' no fue fácil, especialmente por el momento personal y mediático que estaba atravesando. Reconoce que al principio no quería ir, y explica: “Dejé todo, mi trabajo, estuve un año fuera”. Aquel periodo marcó profundamente a su entorno, hasta el punto de afectar a su familia más cercana. “Hubo tanto sufrimiento en mi casa con ese tema…”, confiesa. La situación llegó a ser tan delicada que su propio padre, con la intención de protegerla, se distanció de ella temporalmente: “Mi padre quería protegerme y me dejó de hablar por acudir al reality, pero era por todo el dolor acumulado”.

Con el paso del tiempo, Alexia ha aprendido a convivir con la exposición pública, aunque admite que sigue teniendo un impacto en quienes la rodean: “A veces me pasan noticias sobre mí y me preguntan, ‘¿es verdad?’”. Hoy, acepta esa parte de su vida con más serenidad: “No puedo hacer otra cosa”. ¡DALE PLAY!