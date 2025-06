Ana Carrillo 06 JUN 2025 - 13:09h.

Joshua Velázquez se ha sincerado acerca de los dos concursantes que se han jugado la última expulsión

Andy McDougall, exmarido de Pelayo Díaz, se pronuncia tras su expulsión frente a Álvaro Escassi

Hay concursantes que, una vez finalizado el concurso, prefieren hacer borrón y cuenta nueva, pero ese no es el caso de Joshua Velázquez, que en sus stories de Instagram está hablando sin filtros de los que fueron sus compañeros en 'Supervivientes 2025'. Hace unos días, confesaba que se encontraba muy decepcionado con Álex Adrover porque había descubierto "cosas" que no le gustaban y que le hacían de tacharlo de falso.

Y ahora se ha pronunciado sobre Pelayo Díaz y Álvaro Escassi, que se enfrentaron a la decisión de la audiencia en la gala 14: el estilista fue el expulsado y el jinete, el salvado; aunque a Joshua le hubiera gustado que fuera al revés y es que adora al exmarido de Andy McDougall y ha confesado que nunca pensó que se fuera a llevar bien con él en los Cayos Cochinos por la imagen previa que tenía de él.

"Lo que me llevo de 'Supervivientes' sin duda alguna es saber que la imagen que pueden dar algunas personas que salen a menudo en los medios no es la misma que cuando los conoces de cerca: o sea, yo con Pelayo la verdad es que jamás pensé en llevarme tan bien, es puro amor, es un encanto y una de las personas más bonitas que he conocido allí, tengo muchísimas ganas de verlo, de achucharlo y darle un pedazo de abrazo sobre todo", ha admitido el amigo de Laura Cuevas.

"Y luego hay otros concursantes que te decepcionan, como Álex, Escassi y algún nombre más", ha añadido el canario, sembrando la duda acerca de qué otro compañero le ha defraudado al ver fuera todas las imágenes del concurso.