Salta la tensión en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado': así ha ocurrido todo

La relación entre Sthefany y Mayeli no ha mejorado nada desde que la aventura de ambas comenzó en 'Los vecinos de la casa de al lado'. De hecho, las dos concursantes han protagonizado ya más de un enfrentamiento en pleno directo durante la gala emitida por mitele PLUS solo para suscriptores y también en el vecindario. Pues bien, en la última gala, han saltado chispas entre ellas.

Todo ha ocurrido cuando Sthefany desvelaba que Mayeli, cuando fueron al 'pisito' después de la pasada gala, en donde la cubana tuvo una de sus peores noches, Mayeli se mostró con ella compasible "pero luego se rio a los cinco minutos": "No voy de mujer empoderada... ¿sabes cuál es tu trama? Entrar y hablar de mí", decía de manera contundente Sthefany.

Mayeli rápidamente lanzaba su réplica, asegurando que eso no es así. Mientras tanto, Sthefany se alteraba cada vez más, señalando que lo único que ha hecho la extentadora de 'La isla de las tentaciones' es intentar "desestabilizarla". La tensión crecía por momentos, con un Iban García que les pedía a ambas que hablasen de uno a uno, puesto que si no "el público no se enteraría desde casa".

"Si no metes mierda no eres tú", indicaba Sthefany, llamándola una y otra vez "chihuahua" y propinando sobre ella más de una burla. "Esa es la educación que dice que tiene ella", apuntaba Mayeli.

Más adelante, Sthefany y Mayeli protagonizaban de nuevo un tenso enfrentamiento después de que la cubana revelase que Mayeli "quería dejarnos sin comer en el vecindario, prefirió que la pasta se tirara a la basura y dejarnos a nosotros sin comer durante 24 horas". Mayeli confesaba que preguntó antes de tirar la comida a sus compañeros y estos le dijeron que no, que "la tirase".

"¡Eso es de mala persona!", decía Sthefany, una y otra vez, sacando más de un trapo sucio de Mayeli y confesando actitudes de esta que no soporta nada dentro de la convivencia.

El tenso choque de Mayeli con Gerard

Posteriormente, Mayeli y Gerard también han mantenido un tenso choque que no ha pasado desapercibido para nadie. Y es que Mayeli ha confesado que Gerard antes no era así con ella como es ahora. "Por tus actos", señalaba, contundente, Gerard. "No considero que Gerard sea un compañero", indicaba Mayeli.

Gerard, que parecía no ir la cosa con él, aseguraba que "no pasa nada": "Tengo valores, cosa que en algún momento a ti creo que te faltan". La tensión alcanzaba su pico más alto con un Gerard señalándole a Mayeli que cree que es "mala persona".