Patricia Fernández 11 JUN 2025 - 00:13h.

Montoya y Álvaro Muñoz Escassi se dan un beso para firmar la paz

Sandra Barneda, ante el gesto de Escassi a Makoke en medio de su discusión con Anita: "¿Por qué has hecho eso?"

Compartir







Después de las complicadas semanas que han vivido los concursantes de 'Supervivientes' en Honduras, entre tensiones y muchas discusiones, ha llegado una reconciliación que nadie se esperaba.

Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', estallaba la tensión entre Escassi, Anita y Montoya, en lo que se veían involucrados el resto de supervivientes. La palapa vivía una gran discusión después de los malos días que estaban pasando entre ellos en la playa, pero al salir de ahí todo cambiaba entre ellos.

"Prometo paz y armonía y no quejarme de nada", decía Anita al salir de la palapa, algo con lo que Escassi estaba de acuerdo y también incluía a Montoya en esto: ¿Hacemos tregua? Algo con lo que los tres se mostraban conformes.

Montoya y Escassi se dan un pico para firmar la paz

En la barca, de vuelta a la playa, todos hablaban de pasar sus últimos días en Honduras con cordialidad y disfrutando todos juntos. Y Montoya decidía dar un beso en la boca a Álvaro Muñoz Escassi para firmar la paz haciendo referencia a lo que este le había dicho en la palapa: "Que no me huele la boca". Y todos vivían un bonito y divertido momento, en el que Escassi y Anita se terminaban dando un abrazo.

Al ver las imágenes, Carlos Sobera hablaba con todos los supervivientes en directo y reaccionaba a esto: "Qué fuerte". "La tregua la firmo y qué mejor que hacerlo así, con mucho amor", decía Montoya ante el pico que le había dado a su compañero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Llegar a este punto y que estemos bien y disfrutando... me encantó ese besito de tregua. Les quiero agradecer a ellos dos que hayamos hecho esta tregua porque esto sí son días de estar en 'Supervivientes", entonaba un Escassi emocionado. Como Anita aseguraba que lo pasó muy mal con la situación de crispación que se ha vivido en las últimas semanas en Honduras: "No me gusta convivir así".

Tras escucharles, Carlos Sobera les decía algo: "¿Hay alguien más a quien le apetezca darse un beso? Momento en el que Anita le daba un beso a Montoya y Escassi apuntaba algo: "Damián, Borja, os toca". Y ambos supervivientes no dudaban en hacerlo.