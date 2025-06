Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2025 - 23:37h.

Montoya y Borja le dan ánimo a Anita tras enfrentarse a la mesa de las tentaciones

El brutal cambio de 'look' de Anita Williams tras cortarse el pelo entre gritos y llantos: "Lo hago por mi hijo"

Las lágrimas de Anita impactaron durante 'Supervivientes: Tierra de Nade' tras someterse a un corte de pelo a cambio de conseguir ver a su hijo por videollamada. En unas imágenes inéditas, podemos ver a la barcelonesa en un estado de confusión y bajón por nuevo look, que no ha podido comprobar por ahora ya que los concursantes se ven en el espejo una vez terminan su aventura -Makoke ha sido la última que lo ha hecho-.

Como vemos en el vídeo superior a este artículo, en un primer momento -cuando solo aún no se había sometido al segundo corte- Anita llora desconsoladamente al ver pérdida de su cabello. En ese instante Borja y Montoya le dicen que no se preocupe y que está "más guapa que antes". Mientras, la concursante no da crédito con lo que acaba de hacer.

Así se encontraba Anita tras su cambio de look

Pero, minutos después se sometió a un corte de 25 centímetros. Su cambio de look fue radical entre gritos y llantos, asegurando que todo lo hacía por su hijo. Vemos como Anita coge su recompensa, una enorme lasaña, y la intenta disfrutar en mitad de su frustración. Montoya está a su lado en todo momento e intenta que mantenga la calma.

Damían, por su parte, tampoco da crédito con lo que ha hecho ya que se ha rapado al máximo para conseguir la recompensa. Sus compañeros también le ayudaban e intentan que ninguno termine embajonándose. Ya al caer el sol, durante la noche Anita seguía compartiendo a los superiviventes su frustración por el reto. "No me engañes, no me mientas", le respondía a Montoya cuando le aseguraba que su cambio no había sido para tanto. "Madre de Dios, es que no me va ni a reconocer", decía Anita refiriéndose a su hijo.