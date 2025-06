Patricia Fernández 12 JUN 2025 - 22:39h.

La divertida conversación entre Laura Madrueño y Pelayo en directo

Pelayo Díaz y sus anécdotas más divertidas y "despelotadas" de su etapa en Honduras: "'Supervivientes ha sido un mundo de experiencias"

Compartir







Jorge Javier Vázquez daba comienzo a la semifinal de 'Supervivientes' desde el plató, donde saludaba a Pelayo Díaz y Laura Madrueño, desde Honduras reaccionaba a las palabras del ya exconcursante.

El presentador, antes de conectar con Honduras, preguntaba a Pelayo si echa de menos estar allí después de su expulsión y este respondía con un dudoso "sí", algo a lo que reaccionaba Laura Madrueño cuando conectaba con el plató, entre risas y bromas: "No me ha gustado mucho el tono, que lo he escuchado, luego le haces la pregunta otra vez".

Pelayo, a Laura Madrueño en directo: "A ti sí que te echo de menos"

"Laura, a ti sí que te echo de menos", respondía él desde el plató y la presentadora se dirigía directamente a él: "Sí, ya, ya. Bueno, yo entiendo que estarás comiendo y estarás allí feliz. Te mando un besito enorme y a todos los que estáis allí en plató".

Momento tras el que Laura Madrueño hablaba sobre la especial gala que se iba a vivir en Honduras: "No os podéis imaginar la ilusión que nos hace vivir desde aquí esta semifinal de 'Supervivientes 2025' con todos vosotros. Va a ser una noche inolvidable porque vamos a vivir en la palapa la última expulsión de la edición y vamos a conocer a los cuatro semifinalistas, cuando se cumplen 99 días en los 'Cayos Cochinos"