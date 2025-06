Compartir







Gerard Arias se ha proclamado tercer finalista de 'Los vecinos de la casa de al lado'. El de Tomelloso era inmune, por lo que ya tenía un hueco en la final. Una final en la que no ha podido estar Barranco, quedando así como cuarto finalista. Pues bien, ya en la recta final del programa emitido en mitele PLUS solo para suscriptores, la audiencia ha decidido que el exnovio de Alba no gane el reality. No obstante, lo ha dado todo hasta el final y nos ha dejado un conmovedor momento con Lucía Sánchez, con quien ha mantenido un affaire en su paso por el reality.