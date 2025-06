No te pierdas las emotivas sorpresas de los concursantes durante la final de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Sthefany y Gerard se pican al hablar de 'La isla de las tentaciones'

La final de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha dejado emotivos momentos como el lacrimógeno reencuentro de Sthefany con su madre, a la que lleva más de un año sin ver. La cubana ha contado que hace 8 años que decidió empezar de cero en España, como miles y miles de personas que van en busca de un futuro mucho mejor.

Sthefany, emocionada al hablar con su madre en la final

Vestida de blanco y dispuesta a enfrentarse a la tralla final, Sthefany no ha dado crédito cuando su madre ha entrado en directo en la gala para confesarle el auténtico orgullo que siente por ella. "Yo sé que estás alejada de la familia, pero has hecho muy bien, ganes o no es una experienca maravillosa. Te apoyo en todo", le decía su madre. Ambas no podían evitar las lágrimas mientras se intercambiaban palabras de amor. "Te quiero mucho mami, espero que estés orgullosa", le aseguraba Sthefany.

Maica alucina al ver que su hermano está escondido en el vecindario

La murciana, que se ha coronado como flamante ganadora del concurso, ha quedado totalmente sorprendida cuando ha aparecido su hermano en el vecindario. Ibán García le comentaba que tenía la misión de encontrar su regalo en el trastero, por lo que Maica se ha puesto manos a la obra y ha abierto el armario en el que estaba Antonio. Ambos han protagonizado un momentazo al abrazarse y transmitirse cariño en una noche llena de emoción.

El emocionante reencuentro de Gerard con sus padres

El manchego ha leído en directo una carta de su familia en la que le transmitían su orgullo por el concurso que ha hecho. Gerard pensaba que tenía que volver a plató y seguir la gala con total normalidad, pero no ha sucedido así. Cuando ha llegado al jardín, sus padres le han sorprendido y han protagonizado un momento de lo más emotivo.

Barranco rompe a llorar al ver a su madre, que ha conocido a Maica en plató

Albert Barranco se ha quedado sin palabras cuando ha visto entrar a su madre en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Sup progenitora explicaba que, tanto en las buenas como en las malas, su hijo ha demostrado en todo momento su personalidad. Maica, que estaba presenciando en directo el reencuentro, se ha acercado a saludar y conocer por primera vez a la madre de Barranco.