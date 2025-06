"Explosiva", "catarsis" y "mucho cuerno" son solo algunas de las palabras con las que los colaboradores definen la segunda edición, cargada de infidelidades, emociones extremas y tramas que no dieron tregua, ¡dale play!

Maica, entre lágrimas, se rompe al recordar a su madre y confiesa lo que espera de Barranco: "Llevarme..."

La segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha dejado huella, y no solo entre los espectadores. Los colaboradores del programa han querido resumir esta intensa entrega en una sola palabra… aunque algunos necesitaron unas cuantas más, y lo han hecho en exclusiva con esta web. Lo que está claro es que esta temporada ha superado todas las expectativas, generando más tramas, líos sentimentales y sorpresas de las que nadie podía prever.

Lucía Sánchez no se anduvo con rodeos: “Esta edición ha sido un putiferio intenso. Intenso todo, el putiferio y todo el reality. Mucho puterío, mucho cuerno, mucho 'me lío con esta, me lío con la otra'. Este te ha puesto los cuernos, ahora entra la que él ha puesto los cuernos con la otra… y así. Todos liados con todo, me incluyo”, confesó entre risas, recordando su historia con Gerard.

Alexia Rivas, por su parte, optó por definirla como “explosiva y con muchísima información”. La colaboradora destacó el ritmo imparable del programa: “Cada día pasaba algo nuevo. Me perdía un solo día de contenido y parecía que habían pasado dos meses. Solo unas han sido unas máquinas de crear tramas y de darnos todo”, aseguró.

Miguel Frigenti tajante como siempre, pero igual de contundente: “Distinta. Porque ha sido muy diferente a la primera, a mí me ha gustado mucho más”, valoró, destacando la evolución del formato. Suso Álvarez fue quien puso el toque más filosófico y emocional a su balance, describiéndola como “una catarsis”. “Hemos pasado del amor al desamor, al odio, a la reconciliación. Yo creo que hemos sentido todas las emociones en este reality. Lo de la boda, el plantón en el altar de Stephany Tadeo… han habido cositas con las que yo no contaba”, explicó.

Una edición que ha tenido de todo: infidelidades, reencuentros, rupturas, bodas frustradas y emociones a flor de piel. Y si algo han dejado claro sus colaboradores, es que 'Los vecinos de la casa de al lado' no deja indiferente a nadie. ¿Qué nos deparará la tercera edición? Con este precedente, todo es posible. ¡Dale play!

La segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha llegado a su fin! Después de 86 días de encierro, emociones intensas, amistades inesperadas y hasta algún que otro hechizo, Maica Benedicto se ha alzado como la flamante ganadora del reality. En exclusiva para esta web, tenemos imágenes exclusivas desde dentro del plató, donde podrás revivir el emocionante instante en el que Maica se entera de que es la ganadora. Las lágrimas, los abrazos, la euforia… ¡todo quedó capturado en uno de los momentos más emotivos de la televisión reciente! ¡Dale play y no te pierdas cómo se vivió desde dentro esta histórica final!