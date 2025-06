Telecinco.es 26 JUN 2025 - 16:00h.

No hay unanimidad: los colaboradores opinan diferente sobre los concursantes de los que esperaban más

Adem ás, Iban García: "Yo sabía que esta temporada de 'Vecinos' iba a ser intensa, pero..."

Después de la gran gala de 'Los Vecinos de la casa de al lado' en la que Maica Benedicto, favorita de los colaboradores, salió victoriosa, el equipo del programa se animó a decir qué participante fue el que más le ha decepcionado.

La lista de Lucía Sánchez es larga. Tras enumerar a varias personas que no le gustaron, su mayor decepción fue Bayan. Fiel a su estilo honesto la colaboradora justificó su respuesta: "Se lo he dicho en su cara, porque le tengo mucho cariño. Yo esperaba mucho de Bayan, sé que podía dar mucho y estuvo todo el día quejándose". Para Lucía, la queja no suma en un reality como 'Vecinos'. Su compañero, Suso Álvarez, estuvo de acuerdo con algunas de la "lista" que mencionó Lucía. Una de las mencionadas hizo lo contrario a lo que decía antes de entrar a la casa: "Entró con mucha fuerza, voy a poner los puntos, voy a decir lo que pienso a todo el mundo, y luego se hizo amigos". Para él no fue una decepción, pero le aburrió.

Para Miguel Frigenti su gran decepción fue Andrea. No se puede entrar desinflado a un reality y, para Miguel, eso fue lo que pasó con la concursante: "Esperaba un poco más de ella, entró un poquito apagada", concluye.

Por otro lado, los colaboradores explicaron que para generar tramas es necesario que haya un villano. No puede ser todo paz y amor en la casa, también se necesitan tensiones, historias de amor y concursantes con los sentimientos a flor de piel que no tengas miedo de exponerlos.

El equipo de colaboradores habló en exclusiva con la web de Telecinco y no solo mencionaron a la gran decepción. También comentaron quién era su concursante favorito en la carrera al gran premio de 25.000€. Cada colaborador dio su veredicto y explicó por qué –para ellos– ese concursante merecía la victoria más que nadie.

Una segunda edición que deja huella

Al momento de hacer un balance sobre la segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado' los colaboradores no escatimaron en adjetivos para describirla: explosiva, catártica, y llena de giros inesperados. Desde “el putiferio emocional” que mencionó Lucía Sánchez hasta la reflexión de Suso sobre lo vivido como una auténtica catarsis, esta segunda edición no dejó a nadie indiferente.