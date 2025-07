Pedro Jiménez 16 JUL 2025 - 09:00h.

"Estamos más calientes que una mona": los dos participantes del reality no escondieron su pasión y nos dejaron un momentazo para el recuerdo

A pocos días para que llegasen las temidas -y a la vez ansiadas- hogueras de confrontación de 'La isla de las tentaciones 1', Fani Carbajo y Rubén Sánchez daban rienda suelta a sus sentimientos y pasión y se dejaban llevar (como nos tenían asoctumbrados) en la piscina de 'Villa Montaña'. Tanto que la influencer le haría una propuesta al tentador en medio del calentón... que este rechazaría.

Besos, caricias, risas, mucho agua... Rubén y Fani pasaban tiempo juntos en la piscina de la villa haciendo lo que mejor se les daba hacer: disfrutar el uno del otro. En un momento dado, los dos se iban a una de las esquinas de dicha piscina: "Ahora sí", señalaba Rubén, desatando así uno de los momentos más calientes que protagonizaban ambos en 'La isla de las tentaciones 1'. Tanto que se tenían que separar en un momento dado: "Estamos más calientes que una mona", subrayaba Fani.

"Escucha, tengo los labios que parece que son de otro", comentaba la influencer. Rubén le mostraba a Fani las ganas que tenía de ella sincerándose: "No sabes cómo me late el corazón ahora mismo".

La propuesta de Fani a Rubén en la piscina

Era en ese preciso momento cuando Fani le hacía una inesperada propuesta a Rubén: "Bueno, pues... dentro del agua...". "Eh... no", decía el tentador. "Es que no lo entiendo entonces", aseveraba, por su parte, Fani. Rubén se mostraba tajante ante la propuesta de Fani: "Yo no voy a f***** delante de unas cámaras".

Fani aseguraba que ya le "había entendido", poniendo así punto y final a esta caliente conversación entre los dos. Una Fani que seguraba ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que esa actitud mostraba que Rubén se "estaba frenando": "Que me tenga que frenar él a mí...", decía en aquel entonces Fani Carbajo.