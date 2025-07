Pedro Jiménez 18 JUL 2025 - 09:00h.

"Gracias": esto le dijo Ismael y Andrea antes de irse solo de la hoguera de confrontación final

"No hay nada que decir": el momento 'tierra trágame' que protagonizó Andrea en su hoguera final con Ismael

Compartir







Ismael afrontaba la hoguera de confrontación con su novia Andrea Gasca como un auténtico reto para él. El murciano se vería las caras con la que era su novia en aquel entonces y tendría la oportunidad, por fin, de decirle lo que pensaba a la cara. Y así fue. Al verse, este no tardaría en mostrar su enfado ante Andrea, mientras que esta se envolvía en lágrimas de arrepentimiento. Mónica Naranjo le preguntaría en un momento dado a Ismael si quería abandonar la hoguera solo o acompañado y este nos dejaba unas sinceras palabras que traspasaban la pantalla.

"Creo que no estoy preparado para afrontar ningún tipo de relación", aseguraba un Ismael que confesaba que tenía que seguir creciendo como persona y pensar en él. "He tomado la decisión de que me quiero ir solo", decía, de manera rotunda, provocando las lágrimas en Andrea Gasca. Una Andrea Gasca que lo veía todo eso como "algo positivo", puesto que ambos habían aprendido de los errores y se habían dado cuenta de lo que querían realmente.

La sinceridad de Ismael no se acabaría ahí: el exparticipante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' se dirigía a Andrea Gasca para darle las gracias por "haberse comportado tal cual es": "Valórate y respétate. Solo de esa manera podrás respetar al día de mañana a tu pareja". Mónica Naranjo le daba las gracias a Ismael por su sinceridad y este se iba de la hoguera solo... a diferencia de Andrea, que saldría de la mano instantes después con su tentador predilecto: Óscar.

Andrea abandonaba la hoguera con Óscar

Después de mostrar su indignación por la actitud que había tenido Ismael al "no darse cuenta de sus errores", Andrea señalaba que se quería ir a casa con un nuevo amor, con Óscar. El tentador entraba a la hoguera y un beso inicial entre los dos al verse nos daba una pista de lo que estaría a punto de ocurrir entre ellos. "Qué guapo te has puesto", le decía Andrea.

Mónica Naranjo le hacía la mítica pregunta al tentador: "¿Quieres abandonar 'La isla de las tentaciones solo o con Andrea?". Este no se lo pensaba y señalaba que s y Andrea bromeaba: "Qué va a decir, que no".

Por último, el tentador le regalaba una pulsera a Andrea y los dos se iban felices y de la mano de la hoguera. Una hoguera cuyo resultado era el esperado por muchos: la conexión que Andrea había tenido con el tentador desde el primer momento había sido brutal y en múltiples ocasiones, la joven había confesado que gracias a eso se había dado cuenta de muchas cosas. "Los sentimientos se han impuesto", subrayaba Mónica Naranjo.