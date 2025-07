Pedro Jiménez 18 JUL 2025 - 09:00h.

La decisión de Fiama en su hoguera final con Álex que sorprendió a todos: "Lo amo con locura"

Fiama Rodríguez, impactadísima con las imágenes de Álex Bueno en su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones 1’: “Eso no es lealtad”

Compartir







Y Fiama dijo "sí" al amor. Alex Bueno y ella se enfrentaban a una durísima hoguera de confrontación que nos dejaría absolutamente de todo: momentos de tensión, pasión, lágrimas... y una inesperada decisión que nos pilló a todos por sorpresa. No era fácil, puesto que Fiama arrastraría hasta la hoguera final todo el tema de Julián y el supuesto "vigílala" de Álex Bueno al tentador que le costaría mucho olvidar. Y así se lo haría saber una y otra vez en la hoguera.

Álex Bueno confesaría que sí habló con él y Fiama vería eso como una "estrategia". Pero el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 1' lo negaría una y otra vez. "No, te lo juro por mi vida", señalaría Bueno, pero Fiama estallaba, puesto que no se lo contó antes de comenzar la aventura y eso le supuso una auténtica movida en su villa. "¿Sabes que me he tenido que comer que me pongan a mí en duda?", le preguntaba Fiama.

Pero Álex Bueno justificaba ese comentario con que lo único que quería era que la cuidase, mientras que Fiama lo veía como "inseguridades" suyas. "Es una cagada muy grande", reconocía Álex Bueno, que más adelante se tapaba las manos con la cara al ver las imágenes por primera vez de Fiama durmiendo con un tentador de su villa. Pero la canaria veía justificable ese momento, puesto que ocurrió cuando descubrió lo que le dijo a Julián antes de entrar gracias a Susana, excompañera suya en la villa.

"Lo amo con locura"

Finalmente, Mónica Naranjo le preguntaba a Álex Bueno si quería abandonar la hoguera solo o con Fiama y este respondería que con Fiama. Lo que nadie se esperaría era lo que ocurriría a continuación, después de que la 'maestra de ceremonias' en aquel entonces le lanzase la misma pregunta a Fiama: "Quiero abandonar con Álex. Lo amo con locura... lo 'mataría'".

"¿Eso significa que la boda sigue en pie?": preguntaba Mónica Naranjo. Una boda que tenían pendiente antes de comenzar la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y que, tras dicha aventura, sopesarían y verían si de verdad se querían dar el sí quiero mutuamente. "Yo mientras ella sea feliz... la boda es lo que menos me importa", confesaba Álex Bueno.

Tras este emotivo momento, que nos hacía creer a todos en el amor y en las segundas oportunidades, los dos abandonaban 'La isla de las tentaciones' juntos con una finalidad: arreglar las cuentas pendientes entre ellos y avanzar como pareja.