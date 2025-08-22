Supervivientes 22 AGO 2025 - 14:41h.

El cocinero tuvo que abandonar la edición 2021 de 'Supervivientes' por un problema médico en el brazo

El cocinero Carlos Alba será concursante de ‘Supervivientes All Stars’. El conocido como ‘chef de las celebridades’ repite aventura en el reality de superviviente y lo hace enseñándonos su fórmula ideal para convertirse en ganador de la edición All Stars.

Como cocinero, Carlos Alba busca la receta ideal para todas las aventuras de su vida y tiene clara cuál será esta vez: “Fuerza, resistencia y coraje, esos son los ingredientes para ir a los Cayos Cochinos”, decía.

Carlos Alba saltó a la fama tras su participación en un conocido reality de cocina, donde se quedó a las puertas de llegar a la final. Reconvertido en el chef de las celebridades, dio el salto hasta Honduras, participando en la edición 2021 de ‘Supervivientes’.

El motivo del abandono de Carlos Alba de 'Supervivientes'

“Dios me ha dado una segunda oportunidad. Estuve en el barco encallado y ahora saltaré directo a la isla”, nos anuncia el propio Carlos, que lanzaba un mensaje y una petición a sus seguidores en redes sociales: “Espero todo vuestro apoyo”.

En el 2021, Carlos tuvo que abandonar por un problema médico en el brazo. Esto le llevó a retirarse del foco mediático y, durante estos años, se ha dedicado a su faceta como chef y a su familia.

Además, en este tiempo ha sufrido dos duros golpes, la pérdida de su padre y un problema de salud. El cocinero se sometió a una operación de corazón que salió bien y que él recibió como una segunda oportunidad en la vida: “Nunca te rindas”, publicaba en redes sociales.