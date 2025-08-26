Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 16:02h.

Fani Carbajo, concursante de 'Supervivientes All Stars': "Vuelvo dispuesta a ganar"

Borja González y Cristian Ventura han participado en el vídeo de presentación de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Fani Carbajo regresa a Honduras cinco años después con la intención de hacerse con la victoria. "Vengo dispuesta a ganar", ha asegurado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en su vídeo de presentación como concursante oficial de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', en el que también cuenta que llega "mucho más preparada" que a la edición de 2020.

Su fichaje se anunció en Telecinco con el mencionado vídeo oficial, pero la influencer ha querido crear otro vídeo para sus redes sociales emulando el que creó Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025'. El novio de Ana López fue uno de los concursantes sorpresa de la última edición y no tuvo tiempo de despedirse de sus seguidores de Instagram, por lo que hizo un vídeo en compañía de Cristian Ventura para anunciarle a sus followers su marcha a los Cayos Cochinos.

Conocido como 'el camarero viral de TikTok', Cristian Ventura roza los dos millones de seguidores en TikTok y supera los 600.000 en Instagram. En sus vídeos aparece trajeado, llevando un bandeja con mucho porte mientras se pasea por todo tipo de escenarios. En esta ocasión, ha ayudado a Fani a anunciar que vuelve al concurso más extremo de la televisión y lo ha hecho junto a Borja González.

En el vídeo, se ve cómo Borja le pasa el testigo a la también exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y lo hacen con sus hijos como nexo de unión: Ventura y su ayudante le toman prestado el biberón a Luca, el hijo de Borja y Ana, en Valencia y se lo entregan en Madrid a Victoria, la hija de Fani y su novio actual, Fran Benito.

La publicación, compartida en Instagram, ya acumula más de 15.000 'me gustas' y ha sido muy aplaudida por los seguidores de la madrileña, que le han prometido que la van a apoyar en esta nueva aventura que supone su regreso a los realities. En TikTok, suma cerca de 900.000 visualizaciones en menos de 24 horas.